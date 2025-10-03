Втрати ворога на 3 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 318-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 113 430 вбитими та пораненими.

Втрати ворога на 3 жовтня 2025 року

  • особового складу – близько 1 113 430 (+970) осіб;
  • танків – 11 225 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 297 (+1);
  • артилерійських систем – 33 413 (+13);
  • РСЗВ – 1 514 (+1);
  • засобів ППО – 1 224;
  • літаків – 427;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66 093 (+273);
  • крилатих ракет – 3 790;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 325 (+44);
  • спеціальної техніки – 3 979.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 318-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

