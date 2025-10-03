Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 3 жовтня: мінус ще 970 окупантів, танк та 13 артсистем
Втрати ворога на 3 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 318-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 113 430 вбитими та пораненими.
Втрати ворога на 3 жовтня 2025 року
- особового складу – близько 1 113 430 (+970) осіб;
- танків – 11 225 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 297 (+1);
- артилерійських систем – 33 413 (+13);
- РСЗВ – 1 514 (+1);
- засобів ППО – 1 224;
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66 093 (+273);
- крилатих ракет – 3 790;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 325 (+44);
- спеціальної техніки – 3 979.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 318-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
