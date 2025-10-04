Координаційна група G7+ зібралася на термінову нараду після серії ударів Росії по енергетичній мережі України. Про це повідомило Міністерство енергетики України. G7+ зібралася через удари Росії по енергетиці України У засіданні взяли участь понад 100 представників урядів і міжнародних організацій — серед них: Зараз дивляться

делегати зі США, Канади, Німеччини, Нідерландів, Франції;

представники Єврокомісії, ПРООН, ЄІБ, ЄБРР, Секретаріату Енергетичного Співтовариства;

інші партнери.

Українська сторона поінформувала партнерів про наслідки останніх атак, спрямованих, зокрема, на об’єкти нафтогазового комплексу.

— Це очевидна спроба позбавити українців світла та тепла в осінньо-зимовий період. Росія не відмовилася від намірів занурити Україну в темряву напередодні нового опалювального сезону, — наголосив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

У Міненерго зазначили, що саме завдяки міжнародній допомозі — постачанню обладнання та фінансуванню — Україна змогла пройти три попередні воєнні зими та швидко відновлювати об’єкти після атак.

Нині, з посиленням російського тиску, зростає потреба в новій хвилі підтримки.

Українська делегація закликала партнерів мобілізувати ресурси та використати вже перевірені інструменти допомоги, щоб забезпечити якнайшвидше відновлення енергосистеми.

Серед першочергових потреб:

системи фізичного та протиповітряного захисту об’єктів;

закупівля додаткових обсягів газу;

постачання енергетичного обладнання для оперативного ремонту;

відновлення пошкоджених енергетичних потужностей.

Представники G7+ підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну та домовилися провести додаткову координаційну зустріч найближчим часом для узгодження конкретних кроків.

