Група G7+ зібралася на термінове засідання через атаки РФ на енергетику України
- делегати зі США, Канади, Німеччини, Нідерландів, Франції;
- представники Єврокомісії, ПРООН, ЄІБ, ЄБРР, Секретаріату Енергетичного Співтовариства;
- інші партнери.
Українська сторона поінформувала партнерів про наслідки останніх атак, спрямованих, зокрема, на об’єкти нафтогазового комплексу.
— Це очевидна спроба позбавити українців світла та тепла в осінньо-зимовий період. Росія не відмовилася від намірів занурити Україну в темряву напередодні нового опалювального сезону, — наголосив заступник міністра енергетики Роман Андарак.
У Міненерго зазначили, що саме завдяки міжнародній допомозі — постачанню обладнання та фінансуванню — Україна змогла пройти три попередні воєнні зими та швидко відновлювати об’єкти після атак.
Нині, з посиленням російського тиску, зростає потреба в новій хвилі підтримки.
Українська делегація закликала партнерів мобілізувати ресурси та використати вже перевірені інструменти допомоги, щоб забезпечити якнайшвидше відновлення енергосистеми.
Серед першочергових потреб:
- системи фізичного та протиповітряного захисту об’єктів;
- закупівля додаткових обсягів газу;
- постачання енергетичного обладнання для оперативного ремонту;
- відновлення пошкоджених енергетичних потужностей.
Представники G7+ підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну та домовилися провести додаткову координаційну зустріч найближчим часом для узгодження конкретних кроків.
Фото: Міненергетики України