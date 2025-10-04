Єдність є дієвою відповіддю на низку викликів, які наразі постали перед Європою.

Про це за результатами зустрічей на полях саміту Європейської політичної спільноти повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про саміт Європейської політичної спільноти

— Багато викликів перед Європою зараз, і лише одна дієва відповідь на всі – єдність. У всіх рішеннях заради спільного захисту, – заявив Зеленський.

З кожним лідером президент детально обговорив:

програми PURL і SAFE,

безпекові гарантії для України,

тиск на Росію,

новий сильний пакет санкцій Євросоюзу,

використання заморожених російських активів,

європейське майбутнє України, Молдови та Західних Балкан.

— Щодо всіх питань детально з кожним лідером говорили й розраховуємо на повну підтримку. З кожним і кожною також говорили про актуальні двосторонні проєкти, – наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що Європа має бути захищеною від будь-яких загроз і лише спільні дії та об’єднані зусилля можуть гарантувати справжню безпеку.

