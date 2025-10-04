У місті Шостка Сумської області пошкоджені електромережа, водогін та система постачання газу внаслідок російських обстрілів.

Міський глава Шостки Микола Нога розповів, яка ситуація з електрикою, водою та газом у місті.

Відключення світла у Шостці 4 жовтня

За інформацією Сумиобленерго, без світла залишилися місто Шостка та частково Шосткинський район внаслідок ударів Росії. Там зазначили, що фахівці намагаються відновити роботу енергомереж.

Як повідомили у сумській філії Газмережі, після російських обстрілів пошкоджено газорозподільну станцію. Жителів населених пунктів Шостка, Вороніж, Богданка, Ображіївка, Ковтунове, Миронівка, Крупець та Шкирманівка просять тимчасово обмежити використання природного газу.

Мер Шостки заявив, що організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей через відсутність постачання світла та газу.

– Родини, які не мають можливості забезпечити дитину теплою їжею, запрошуємо звернутися до Шосткинської дитячої лікарні. Сьогодні – з 17:00 до 20:00, завтра – з 8:00 до 12:00, – йдеться у повідомленні.

У суботу, 4 жовтня, російські війська обстріляли Шосткинську громаду Сумської області.

Зокрема, армія Росії атакувала залізничний вокзал у Шостці: удари прийшлися по локомотиву приміського потяга Терещенська – Новгород-Сіверський та електропотягу на маршруті Київ-Шостка.

