Росія свідомо завдала удару дроном по цивільній інфраструктурі Шостки Сумської області 4 жовтня.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Реакція фон дер Ляєн на атаку на Шостку

— ЄС солідарний з Україною, народ якої знову постраждав від російської жорстокості. Шокуючі кадри з залізничного вокзалу в Шостці підкреслюють безрозсудну і постійну готовність Росії завдавати ударів по цивільному населенню, – написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

Вона наголосила, що ЄС і світові партнери мають продовжувати посилювати тиск на Росію, доки вона нарешті не погодиться на справедливий і тривалий мир.

Реакція Естонії та Чехії на атаку на Шостку

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що “це є частиною ширшої схеми: від ударів по газових об’єктах України до відключення Запоріжжя від електропостачання та навіть атаки на Чорнобиль”.

Він додав, що життя та домівки людей, цивільна інфраструктура, енергетика, залізниці є цілеспрямованими мішенями для Росії.

— Світ повинен діяти: жорсткіші санкції ЄС, REPowerEU для скорочення доходів від енергетики та повна відповідальність за ці злочини, – наголосив Цахкна.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський засудив варварство Росії та висловив підтримку всім пораненим.

— Поки ми голосуємо за безпеку Чехії, Росія продовжує показувати світові своє справжнє обличчя, – написав він.

За його словами, напад на поїзд, що прямував з Шостки до Києва, є ще одним доказом її варварства та державного тероризму, організованого Кремлем.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав запровадити нові нищівні санкції проти Росії після подвійного удару по Шостці.

Він назвав атаку найбільш варварською російською тактикою, коли друга атака уражає рятувальників і людей під час евакуації.

