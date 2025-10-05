Уночі проти 5 жовтня Росія завдала комбінованих ударів по об’єктах енергетичної та газової інфраструктури.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України та групі Нафтогаз.

Атака на енергетику України 5 жовтня: що відомо

Унаслідок комбінованого удару пошкоджено обладнання Запоріжжяобленерго, що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання.

Складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.

Ворог знову атакував Чернігівщину, де продовжують діяти графіки погодинного відключення світла.

Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, через нічні обстріли 5 жовтня без електропостачання залишилися понад 110 тис. абонентів у різних регіонах.

Атака на газову інфраструктуру 5 жовтня: що відомо

Під час атаки на Україну 5 жовтня під ударом були й цивільні об’єкти, які забезпечують українців газом під час опалювального сезону.

Унаслідок атаки зафіксовано влучання та руйнування. Фахівці групи Нафтогаз спільно з рятувальними службами працюють на місцях, ліквідовують наслідки та оцінюють масштаби пошкоджень.

– Жодного військового значення атаковані об’єкти не мають. Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне – позбавити українців газу, тепла і світла, – зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Нагадаємо, що унаслідок нічної атаки РФ загинули п’ятеро людей, ще 10 поранені.

