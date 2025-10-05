Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 188 боєзіткнень. Ворог скинув 182 керовані авіабомби та здійснив 4373 обстріли, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню. Також російські загарбники застосували для ураження 5857 дронів-камікадзе.

Карта бойових дій в Україні на 5 жовтня 2025

Ситуація в Україні на 5 жовтня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога. Минулої доби окупанти завдали 10 авіаударів, скинувши 28 КАБів та здійснили 189 артобстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили 12 атак противника біля Вовчанська та в бік Липців, Синельникового, Колодязного та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Куп’янська, Петропавлівки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів поблизу населених пунктів Шандриголове, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 12 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Сіверська та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося два бої в районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак біля Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Полтавки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 60 штурмів біля Володимирівки, Шахового, Золотого Колодязя, Родинського, Звірового, Никанорівки, Червоного Лимана, Променя, Лисівки, Котлиного, Удачного, Дачного, Миролюбівки, Миколаївки, Філії.

На Новопавлівському напрямку противник вчора 34 рази атакував у районах населених пунктів Соснівка, Зелений Гай, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку противник намагався просунутися в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту.

Втрати ворога у війні на 5 жовтня 2025

особового складу – близько 1 115 250 (+870);

танків – 11 230 (+4);

бойових броньованих машин – 23 299 (+1);

артилерійських систем – 33 446 (+18);

реактивних систем залпового вогню – 1 516 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 222;

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 66 863 (+320);

крилатих ракет – 3 803;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 433 (+35);

спеціальної техніки – 3 971.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

