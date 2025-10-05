Від початку доби між українськими військовими та російськими окупантами вже сталося 106 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні станом на 16:00, 5 жовтня.

Ситуація на фронті: дані Генштабу

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано шість бойових зіткнень.

Російські війська завдали трьох авіаударів, застосувавши сім керованих авіабомб, та здійснили 64 обстріли українських позицій і населених пунктів, з них п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони відбили 15 атак, ще два бої тривають. Ворог намагався просунутися поблизу Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів атакував позиції ЗСУ поблизу Куп’янська та Петропавлівки, нині тривають чотири бої.

На Лиманському напрямку зафіксовано три атаки в районах Карпівки, Торського та Дробишевого, ще два зіткнення не завершені.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили шість штурмів ворога поблизу Ямполя, Григорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку триває атака противника поблизу Ступочок.

Які напрямки найгарячіші

На Торецькому напрямку окупанти здійснили десять штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки бої ще тривають.

На Покровському напрямку ситуація залишається однією з найскладніших – росіяни 24 рази намагалися витіснити українські підрозділи поблизу Никанорівки, Родинського, Козацького, Новоекономічного, Удачного, Покровська та інших населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону біля Соснівки, Комишувахи, Калинівського та Березового — сили оборони відбили 12 атак, три ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку сталося два бої поблизу Полтавки, а на Оріхівському напрямку – п’ять зіткнень у районах Степового та Плавнів. Також ворог завдав авіаудару по Запоріжжю.

На Придніпровському напрямку українські воїни зупинили спробу штурму в напрямку Антонівського мосту.

На решті ділянок фронту – без суттєвих змін, зауважили у Генеральному штабі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

