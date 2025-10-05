У соціальних мережах, зокрема у Telegram-каналах, масово розповсюджується недостовірна інформація про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні.

В Міненерго спростували фейки про відключення

Як повідомляє Міністерство енергетики України, шахраї намагаються надати цим повідомленням вигляду правдоподібності, використовуючи підроблені графіки відключень для різних міст та логотип Міненерго.

– Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий Telegram-канал – це явна ознака фейку та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції, – попереджають у відомстві.

Зловмисники поширюють фейкові графіки з метою збільшення аудиторії своїх каналів і дестабілізації ситуації.

У Міненерго наголошують, що актуальні дані про можливі обмеження електропостачання публікуються виключно на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

– Щоб не стати жертвою дезінформації, довіряйте лише перевіреним джерелам. Завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК Укренерго, Міненерго та вашого обленерго, – закликають енергетики.

Нагадаємо, раніше у ЦПД повідомляли, що російська пропаганда розкручувала фейк про нібито “диверсію проросійського підпілля” на залізниці в Одеській області.

