У неділю, 5 жовтня, в Україні відзначається День вчителя та День територіальної оборони. Також на цю дату припадають Всесвітній день боротьби з менінгітом та Міжнародний день африканської діаспори.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святої мучениці Харитини. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 5 жовтня 2025 року

5 жовтня православні віряни згадують святу мученицю Харитину, яка народилася у 287 році і в дитинстві залишилися сиротою. Дівчину виховав благочестивий і заможний християнин Клавдій.

Завдяки своїй вірі та доброті Харитина навернула багатьох людей до християнства. Під час гонінь імператора Діоклетіана дівчина зазнала жорстоких катувань, але не зреклася своєї віри. Харитина померла мученицькою смертю у 304 році. Клавдій знайшов тіло святої і поховав її за всіма християнськими звичаями.

Який сьогодні, 5 жовтня 2025 року, день в Україні

Традиційно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя – професійне свято тих, хто щодня дарує знання, допомагає дітям пізнавати світ і знаходити свій шлях. Подію було встановлено у 1994 році на підтримку ініціативи працівників освіти.

Також на першу неділю жовтня припадає День територіальної оборони. Свято було засноване указом президента Володимира Зеленського у 2020 році з огляду на важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності держави.

Хто святкує день ангела 5 жовтня 2025 року

День ангела сьогодні святкують власники імен Гаврило, Григорій, Дем’ян, Денис, Макар, Матвій та Олександра.

Що не можна робити 5 жовтня 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Не варто відмовляти у допомозі тим, хто просить.

Народні прикмети не радять лінуватися і байдикувати – це до невдач у справах. Не можна заздрити чужому щастю, досягненням та бажати зла іншим людям, інакше все повернеться до вас бумерангом.

Що можна робити сьогодні

Свято Харитини здавна вважається вдалим для будь-якого рукоділля, особливо для вишивання і ткацтва.

У народі вірили, що багаття цього дня є очисним. За прикметами, якщо в полум’я кинути річ хворої людини, то незабаром вона одужає. Сприятливий день для поїздок і подорожей.

Народні прикмети на 5 жовтня 2025 року

Листя з берези ще не опало – зима буде пізньою і м’якою.

У повітрі літає павутина – тепло протримається ще довго.

Черемха і клен скинули листя – до погіршення погоди.

Домашні тварини поводяться неспокійно – чекайте на негоду.

