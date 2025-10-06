Президент Володимир Зеленський повідомив, що він дав чіткі завдання щодо електроенергії, зокрема по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму, і що Україна збільшує запаси обладнання.

Він також зазначив, що є чіткі завдання щодо газу, ведуться перемовини з партнерами, і вже є готовність прем’єра Нідерландів допомагати та підтримувати Україну.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 6 жовтня.

Звернення Зеленського 6 жовтня

Президент повідомив, що провів енергетичну Ставку, під час якої обговорювалася ситуація на енергетичних об’єктах у різних регіонах України.

Він зазначив, що окремо розглядали виклики в Миколаєві та Одесі, доповіді військових командувачів щодо розгортання додаткових сил ППО та комплексного захисту енергооб’єктів, і що було визначено необхідні ресурси для реагування на проблеми.

За його словами, усі запити керівників, передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей, щодо фінансів та допомоги були вирішені.

Зеленський повідомив, що заслухав доповіді урядовців, керівників Нафтогазу та Укренерго.

– Дав чіткі завдання по електриці – по об’єктах генерації та додатковому обладнанню на зиму. Ми збільшуємо запаси обладнання. Чіткі завдання є й по газу – говоримо про це з партнерами, і вже є готовність Прем’єра Нідерландів допомагати і підтримувати нас – сьогодні я з ним про це говорив, – сказав Зеленський.

За його словами, також є готовність Норвегії. Він повідомив, що Міністерство закордонних справ збере послів держав, які можуть допомогти.

