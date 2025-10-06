Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 231 бойове зіткнення.

Противник атакував Україну 53 ракетами, скинув 130 керованих авіаційних бомб, залучив 5490 дронів-камікадзе та здійснив 4063 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили три райони зосередження особового складу та озброєння противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 12 атак росіян.

На Південно–Слобожанському напрямку відбулося 31 боєзіткнення в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак ворога в районах Куп’янська та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 12 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Карпівка, Торське та в бік Чернещини й Дробишевого.

На Сіверському напрямку загарбники атакували поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. За добу відбулося 13 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки біля Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог 17 разів атакував у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак ворога в районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Затишок та в напрямку Покровська й Філії.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Новоселівка, Січневе, Новоєгорівка, Тернове, Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві ворожі атаки.

Втрати ворога на фронті на 6 жовтня

особового складу – близько 1 116 340 (+1090) осіб,

танків – 11 235 (+5) од,

бойових броньованих машин – 23 313 (+14) од,

артилерійських систем – 33 464 (+18) од,

РСЗВ – 1516 од,

засобів ППО – 1223 (+1) од,

літаків – 427 од,

гелікоптерів – 346 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67 226 (+363) од,

крилатих ракет – 3841 (+38) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 496 (+63) од,

спеціальної техніки – 3971 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 321-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

