Комунальне підприємство Рівнетеплоенерго майже завершило підготовку до опалювального сезону у Рівному. Підприємство забезпечене газом та запасами твердого палива, а також завершує введення в експлуатацію нових когенераційних установок, що дозволить знизити витрати на виробництво тепла та стабілізувати енергосистему міста.

Попри це, через заборгованість населення та заморожені тарифи борг компанії перед постачальником газу перевищує 700 млн гривень.

Коли увімкнуть опалення в Рівному, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Підготовка до опалювального сезону у Рівному 2025-2026

Як повідомив директор Рівнетеплоенерго Олександр Ющук в ефірі Суспільне Радіо. Рівне, місто готове до опалювального сезону. Уже з 2 жовтня підприємство технічно готове до подачі тепла.

Підготовка житлових будинків до опалювального сезону у Рівному у 2025 році також залишається важливим питанням. На сьогодні лише половина голів ОСББ подали заявки про готовність будинків, решта або проігнорували звернення, або ще не завершили технічні перевірки.

Директор компанії наголосив, що випробування системи, ревізія, ремонт запірної арматури та відновлення ізоляції труб — обов’язкова процедура, яка гарантує безперебійну подачу тепла.

Підприємство активно проводить роботу з боржниками через суд, блокуючи рахунки, описуючи майно та стимулюючи домовленості про реструктуризацію. Наразі тариф на тепло становить 1 900 грн за гігакалорію, що майже вдвічі нижче від економічно обґрунтованої ціни — 4 200 грн.

Через це накопичився борг перед Нафтогаз Трейдинг понад 700 млн грн. Держава та міська влада частково компенсують ці втрати; минулого року місто виділило близько 90 млн грн, цьогоріч допомога також надійшла.

Рівне: коли увімкнуть опалення та гарячу воду у місті

Згідно із законодавством, опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура протягом трьох діб не перевищує +8°C. Після цього міський голова видає відповідне розпорядження про початок подачі тепла.

Щодо гарячої води, то, за словами Ющука, її подача розпочнеться разом із опаленням, але не відразу. Налаштування гідравлічного режиму системи займає до 1-2 тижнів, тому стабілізація гарячого водопостачання відбудеться поступово.

Серед головних інноваційних проектів Рівнетеплоенерго — розвиток когенераційних установок, які дозволять виробляти тепло й електроенергію одночасно, знижуючи собівартість і підвищуючи енергонезалежність міста. Головним викликом для підприємства та міста залишається війна, яка продовжує впливати на економіку та фінансову стабільність системи теплопостачання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.