У вівторок, 7 жовтня, в пункті пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею починається ремонт дорожнього покриття. Через це можливі затримки в русі транспортних засобів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Ремонт дороги на пункті пропуску Рава-Руська: що відомо

Як зазначається у відомстві, роботи розпочнуть 7 жовтня о 9:00 одночасно на напрямках в’їзду в Україну та виїзду за кордон. Ремонт триватиме до 30 жовтня.

– Ремонт стартує зі смуг в’їзду, де рух тимчасово повністю перекриють, а транспорт скеровуватимуть на одну зі смуг, призначених для виїзду з України. Через це можливе уповільнення оформлення транспортних засобів на виїзд, адже працюватиме лише одна смуга руху, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники просять водіїв враховувати цю інформацію під час планування подорожей і, за можливості, користуватися альтернативними пунктами пропуску.

Нагадаємо, у серпні працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області здійснили ремонт дорожнього покриття на ділянці пункту пропуску Устилуг у напрямку виїзду з України.

Під час виконання робіт рух транспорту через КПП Устилуг здійснювався у реверсному порядку, що також спричиняло тимчасові незручності для водіїв.

До слова, з 12 жовтня в країнах Євросоюзу запрацює нова Система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES).

EES замінить традиційні штампи у паспортах на цифрову реєстрацію перетину кордону, що дозволить автоматизувати процес контролю та зменшити черги у майбутньому.

