Навчальні центри ЗСУ переміщують углиб країни: Сирський пояснив причину
Через зростання дронової та ракетної загрози з боку РФ, навчальні центри Збройних сил України переміщують углиб країни, подалі від лінії фронту.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради щодо функціонування навчальних центрів.
Сирський про безпеку навчальних центрів ЗСУ
– Враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання – забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях, – написав головнокомандувач ЗСУ.
За словами Сирського, під час наради також відбулася конструктивна розмова щодо контролю якості підготовки в навчальних центрах, оптимізації їхньої організаційної структури, розгортання БЗВП на фондах механізованих бригад, ролі армійських корпусів у підготовці тощо.
– Проблемні питання розглянуто, визначено шляхи їхнього невідкладного вирішення. Поставив конкретні завдання, зокрема і щодо підготовки до функціонування навчальних центрів у зимовий період, – поінформував він.
Сирський наголосив, що важливо повністю реалізувати потенціал навчальних центрів, робота над цим триває.
– За останній рік ми виконали значну організаційну роботу, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок і знань під час базової загальновійськової підготовки. Тепер БЗВП триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни, – написав Сирський.
Нещодавно стало відомо, що у Польщі відкрили навчальний центр для української армії. Очікується, що там зможе одночасно навчатися 1,2 тис. військовослужбовців.