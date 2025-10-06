Через зростання дронової та ракетної загрози з боку РФ, навчальні центри Збройних сил України переміщують углиб країни, подалі від лінії фронту.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради щодо функціонування навчальних центрів.

– Враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання – забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях, – написав головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, під час наради також відбулася конструктивна розмова щодо контролю якості підготовки в навчальних центрах, оптимізації їхньої організаційної структури, розгортання БЗВП на фондах механізованих бригад, ролі армійських корпусів у підготовці тощо.

– Проблемні питання розглянуто, визначено шляхи їхнього невідкладного вирішення. Поставив конкретні завдання, зокрема і щодо підготовки до функціонування навчальних центрів у зимовий період, – поінформував він.

Сирський наголосив, що важливо повністю реалізувати потенціал навчальних центрів, робота над цим триває.

– За останній рік ми виконали значну організаційну роботу, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок і знань під час базової загальновійськової підготовки. Тепер БЗВП триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни, – написав Сирський.

Нещодавно стало відомо, що у Польщі відкрили навчальний центр для української армії. Очікується, що там зможе одночасно навчатися 1,2 тис. військовослужбовців.