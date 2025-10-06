З настанням холодів в Україні поступово наближається початок опалювального сезону. Комунальні підприємства проводять останні підготовчі роботи, перевіряють стан тепломереж, котелень і будинкових систем.

Коли почнеться опалювальний сезон у Житомирі у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Підготовка до опалювального сезону у Житомирі

Наразі завершується підготовка до нового опалювального сезону у Житомирі у 2025 році. До подачі тепла вже готові понад 900 багатоквартирних будинків. Про це повідомили у комунальному підприємстві Житомиртеплокомуненерго.

Станом на кінець вересня готовність житлового фонду становить близько 93%. Із загальної кількості 956 будинків до опалювального періоду підготували приблизно 920–923. Повністю готові 51 котельня, а на деяких ділянках теплових мереж ще тривають ремонтні роботи.

Завершено реконструкцію на вулиці Скорульського, а також проводяться фінальні етапи робіт на вулицях Лесі Українки та Шевченка, 107. Комунальники планують закінчити всі ремонтні заходи протягом найближчого тижня.

Крім того, вже підготовлено 235 індивідуальних теплових пунктів, які зараз проходять етап заповнення системи.

За словами головного інженера підприємства Руслана Погребняка, цей процес може тривати ще близько двох тижнів, адже під час перевірок можливі незначні пориви, що потребують оперативного усунення. Загалом же місто технічно готове до старту опалювального сезону.

Також у Житомирі планують ввести в роботу шість газопоршневих станцій, які забезпечуватимуть місто теплом і електроенергією. Наразі одна станція вже функціонує, ще на одній тривають пусконалагоджувальні роботи. Місцева влада виділила кошти на встановлення чотирьох додаткових станцій — по 12,5 млн грн на кожну.

Очікується, що до грудня всі шість установок будуть введені в експлуатацію. Це дозволить підвищити енергонезалежність теплопостачання, оскільки такі станції можуть працювати автономно — навіть у разі відключення електроенергії.

Попри технічну готовність, комунальники наголошують, що місто має значну заборгованість за спожите тепло — 216 млн грн. За даними підприємства, понад 3,9 тис. абонентів не сплачують за послуги теплопостачання вже протягом трьох років.

Житомир: коли увімкнуть опалення у місті

Опалювальний сезон у Житомирі, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №830 від 21 серпня 2019 року Про надання послуг з теплопостачання, розпочнеться після того, як протягом трьох діб поспіль середньодобова температура повітря знизиться до +8°C або нижче. Отже, коли увімкнуть опалення у Житомирі у 2025 році, залежатиме від погодних умов.

Передусім тепло подаватимуть до закладів соціальної сфери — дитячих садків, шкіл і лікарень, щоб забезпечити комфортні умови для дітей, учнів і пацієнтів. Лише після цього розпочнеться підключення житлових будинків та інших споживачів.

