За даними синоптиків, у західних областях України, зокрема в Тернополі, спостерігається помітно прохолодніша погода, ніж на решті території країни. Якщо на Півдні температура повітря сягає до +16°C, то в Тернополі цей показник значно нижчий.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Тернополі у 2025 році — читайте в нашому матеріалі.

Коли дадуть тепло у Тернополі

Опалювальний сезон у Тернополі 2025, дату початку якого ухвалює міська влада, вже розпочався. За даними Тернопільської міської ради, у місті триває поступове підключення закладів соціальної сфери до системи централізованого опалення. Станом на 16:00 3 жовтня 2025 року, тепло вже подано до низки медичних і освітніх установ.

Медичні заклади, де розпочато опалювальний сезон:

КНП Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини ТОР;

Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа ТМР ТО;

КНП Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр Мати і дитина ТОР;

КНП Тернопільська комунальна міська лікарня №2;

КНП Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги.

Освітні заклади:

29 закладів дошкільної освіти (ясла-садки).

п’ять початкових шкіл Тернополя.

Підключення триває поетапно, і найближчим часом планується забезпечити теплопостачання в усіх об’єктах соціальної сфери міста.

Коли увімкнуть опалення у Тернополі

В Україні опалювальний сезон розпочинається відповідно до постанови Кабінету міністрів №830 від 21 липня 2005 року. Згідно з нею, опалювальний сезон 2025 у Тернополі починається тоді, коли протягом трьох діб поспіль середньодобова температура повітря становить +8°C або нижче.

Передусім тепло подається до об’єктів соціальної сфери — дитячих садків, шкіл, лікарень та інших медичних установ. Лише після цього розпочинається підключення житлових будинків та інших споживачів.

Тож, враховуючи зниження температури в західних областях, зокрема в Тернополі, міська влада вже розпочала етапне підключення соціальних закладів до системи централізованого опалення.

