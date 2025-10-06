Жовтень — місяць, коли осінь остаточно вступає у свої права. Температура поступово знижується, дні стають коротшими, а ночі холоднішими. У жовтні часто спостерігається змішана погода, коли сонячні дні чергуються з прохолодними та дощовими, що робить його періодом поступового переходу від теплого осіннього клімату до зимових холодів.

Якою буде погода у Сумах у жовтні, читайте в нашому матеріалі.

Жовтень: прогноз погоди у Сумах на найближчі дні

За інформацією Сумського обласного центру з гідрометеорології, 7 жовтня погоду у Сумській області визначатиме малоградієнтне поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується хмарна погода з проясненнями, без значних опадів, вночі та вранці можливий туман. Вітер північно-східний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +6° до +11°, вдень очікується +13°…+18°. У місті Суми вночі прогнозується +9°…+11°, вдень — +16°…+18°.

Вночі та вранці 7 жовтня по Сумській області та місту Суми очікується туман, видимість 200-500 м, (І рівень небезпечності, жовтий).

8 жовтня хмарно, місцями можливий невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі +8°…+13°, вдень +14°…+19°.

9 жовтня хмарно, вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура вночі +9°…+14°, вдень +12°…+17°.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха у коментарі для Фактів ICTV зазначила, що 8 жовтня — у північно-східних областях, зокрема на Сумщині, можливі невеликі дощі. Це зумовлено впливом атмосферних фронтів, тоді як на більшості інших територій опадів не передбачається. Температура повітря буде відносно стабільною і без заморозків. Вночі очікується +4…+10°C, вдень +9…+15°C. На півдні буде тепліше.

9–10 жовтня невеликі дощі пройдуть у центральних, східних областях та на півдні країни, а 11–13 жовтня більшість областей залишатиметься без опадів.

Температура на Сумщині вночі буде +4…+12°C, вдень — +11…+17°C.

