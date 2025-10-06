Україна вже має проєкт гарантій безпеки від європейських партнерів.

Про це заявив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак про гарантії безпеки для України

– Є багато нюансів, які треба проговорити з нашими партнерами. Сьогодні вже на столі є проєкт гарантій безпеки від наших європейських партнерів. Це дуже важливо, – сказав він.

За словами Єрмака, комплекс чітких та ефективних гарантій від Європи та Сполучених Штатів буде запорукою будь-якої можливої агресії з боку Росії.

Керівник ОП зауважив, що над цим працює сьогодні президент Володимир Зеленський та його команда.

Єрмак нагадав, що Україна має поганий досвід Будапештського меморандуму й інших угод, які не спрацювали.

Однак сьогодні, на його думку, ситуація інша: після початку розв’язаної Росією війни Україна є технологічним центром щодо новітньої зброї.

– Україна сьогодні є технологічним центром, зокрема, щодо нової зброї. Війна змінилася, вона буде абсолютно іншою, вона сьогодні вже є іншою. І саме ми, як більше ніхто у світі, розуміємо, як сьогодні працює новітня зброя. Українські воїни стали сьогодні найкращими експертами, – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував з часом поширити ефективні моделі гарантій безпеки, що будуть надані Україні, на інші країни Європи.

Він додав, що українська модель гарантій безпеки ґрунтується на комплексному підході – вона охоплює військову допомогу, постачання озброєння, обмін розвідданими та можливість спільних дій у разі виникнення загрози.

