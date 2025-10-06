За польоти російських дронів над європейськими містами відповідає Служба зовнішньої розвідки РФ, яку очолює Сергій Наришкін.

Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

Російські дрони над містами ЄС

– За польоти російських дронів над європейськими містами відповідає СЗР РФ, яке очолює Наришкін, –написав Коваленко.

Він додав, що саме Наришкін відповідав за кабельні диверсії тіньового флоту в Балтійському морі.

За словами Коваленка, зараз для запуску БПЛА також використовують танкери тіньового флоту.

Останнім часом над містами країн ЄС все частішають випадки появи у повітряному просторі невідомих безпілотників. Раніше через це зупиняли роботу низки аеропортів, зокрема у Копенгагені, Осло, Варшаві, Мюнхені, Вільнюсі тощо.

Кремль заперечує свою причетність до інцидентів із безпілотниками. Диктатор Володимир Путін під час виступу на Валдаї єхидно заявляв, що “більше не буде” відправляти дрони до Франції і Данії.

Водночас, низка лідерів країн ЄС відверто починають говорити про ймовірну причетність до інцидентами з дронами Москви.

