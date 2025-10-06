У ЦПД назвали відповідального за польоти дронів над містами ЄС
За польоти російських дронів над європейськими містами відповідає Служба зовнішньої розвідки РФ, яку очолює Сергій Наришкін.
Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.
Російські дрони над містами ЄС
– За польоти російських дронів над європейськими містами відповідає СЗР РФ, яке очолює Наришкін, –написав Коваленко.
Він додав, що саме Наришкін відповідав за кабельні диверсії тіньового флоту в Балтійському морі.
За словами Коваленка, зараз для запуску БПЛА також використовують танкери тіньового флоту.
Останнім часом над містами країн ЄС все частішають випадки появи у повітряному просторі невідомих безпілотників. Раніше через це зупиняли роботу низки аеропортів, зокрема у Копенгагені, Осло, Варшаві, Мюнхені, Вільнюсі тощо.
Кремль заперечує свою причетність до інцидентів із безпілотниками. Диктатор Володимир Путін під час виступу на Валдаї єхидно заявляв, що “більше не буде” відправляти дрони до Франції і Данії.
Водночас, низка лідерів країн ЄС відверто починають говорити про ймовірну причетність до інцидентами з дронами Москви.