Україна отримає від Словаччини п’ять машин для розмінування Bozena та іншу інженерну й будівельну техніку. Допомога передбачає транспорт, комплекси розмінування та засоби медичної евакуації.

Про це повідомив глава Міноборони Денис Шмигаль у понеділок, 6 жовтня.

Словаччина надає Україні нелетальну допомогу

– Підписали з віцепрем’єр-міністром, міністром оборони Словаччини Робертом Калиняком угоду про передачу обладнання та техніки нелетального призначення, – зазначив Шмигаль.

За його словами, Словаччина надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування та засоби медичної евакуації.

Зараз дивляться

Шмигаль подякував словацькому колезі за допомогу, котра рятує життя українців.

Він зауважив, що в Україні відчувають підтримку Словаччини на шляху до досягнення справедливого, тривалого миру.

Міністр оборони висловив вдячність за пакети допомоги, які вже надала Словаччина.

Меморандум щодо 14-го пакета підтримки від Словаччини

Віцепрем’єр-міністр – міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк повідомив про підготовку нового пакета підтримки України, що передбачає надання інженерної та протимінної допомоги.

– Я з великим задоволенням повідомляю, що разом із міністром Шмигалем ми щойно підписали меморандум щодо 14 пакета підтримки, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної допомоги Україні, – сказав Калиняк під час вступного слова на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок.

Він сказав, що перебуває в Києві, щоб разом із Денисом Шмигалем визначити можливі проєкти для розширення “нашої всебічної оборонної співпраці”.

За словами міністра оборони, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Словаччина в 15 разів збільшила потужності з виробництва артилерійських боєприпасів.

– Крім того, ми втричі збільшили виробництво систем непрямого вогню. Я дуже щасливий і радий бачити тут своїх шановних колег з Данії та спільний проєкт з постачання 16 повністю автоматичних гаубиць Zuzana ми щойно завершили, за кілька тижнів, – наголосив Калиняк.

Він зазначив, що озвучена на форумі президентом Володимиром Зеленським інформація щодо здатності України виготовляти 40 одиниць САУ Богдана на місяць – “це галактична цифра”.

– Те, як покращується українська промисловість, дійсно вражає, – додав він.

Калиняк також повідомив, що під час нещодавньої зустрічі словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо з президентом Володимиром Зеленським оборонна співпраця була визначена як одна з головних тем майбутньої четвертої спільної міжурядової сесії.

Нагадаємо, Словаччина надала Україні 13 пакетів військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

У листопаді 2023 року уряд Фіцо відхилив 14 пакет на €40,3 млн, обмеживши подальшу пряму військову допомогу гуманітарною та нелетальною, зокрема розмінуванням.

Фото: Денис Шмигаль

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.