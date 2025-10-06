Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна стане членом Євросоюзу, незалежно від позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це глава держави сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві.

Україна буде членом ЄС

– Україна буде в Євросоюзі, з Орбаном або без, бо це вибір народу України. Я впевнений, що народ Угорщини підтримує Україну в будь-якому випадку, – наголосив президент.

Зеленський також прокоментував можливість змін правил процедури, за яких для розширення ЄС не буде потрібне одностайне рішення.

Зараз дивляться

Він зазначив, що зміна процедури дозволила б просувати Україну без участі Угорщини, якщо більшість країн, окрім неї, підтримуватиме вступ України та розумітиме необхідність такого кроку.

Зеленський підкреслив, що Україна виконала усі технічні вимоги для відкриття першого кластера у переговорах про вступ до ЄС. Він наголосив, що саме Україна сьогодні стоїть на захисті всього континенту.

– Україна бореться за всіх, за свободу свою і за свободу Європи. Зараз скільки атак дронів вже на європейців, скільки ризиків… Україна ділиться своїм досвідом. Україна стоїть на захисті. Це просто несправедливо – розказувати байки про Україну, – сказав глава держави, коментуючи позицію Орбана.

Раніше Зеленський заявив, що Орбан блокує вступ України до Європейського Союзу через вибори, які відбудуться у квітні 2026 року.

Сам Орбан нещодавно казав, що Угорщина відмовляється входити разом із Україною до одних організацій, включно з Євросоюзом та НАТО. У МЗС України йому нагадали, що Київ та Будапешт вже входять спільно до різних організацій.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.