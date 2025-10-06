Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 6 жовтня: ЗСУ знищили 1090 окупантів та 38 одиниць важкої техніки
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували 1090 російських окупантів, а також знищили щонайменше п’ять ворожих танків.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також наші військові знищили 14 російських бойових броньованих машин та 18 артсистем. Знищено й одну систему протиповітряної оборони ворога.
- особового складу – близько 1 116 340 (+1090) осіб,
- танків – 11 235 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 23 313 (+14) од,
- артилерійських систем – 33 464 (+18) од,
- РСЗВ – 1516 од,
- засобів ППО – 1223 (+1) од,
- літаків – 427 од,
- гелікоптерів – 346 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67 226 (+363) од,
- крилатих ракет – 3841 (+38) од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 496 (+63) од,
- спеціальної техніки – 3971 од.
19 вересня повідомлялося, що на Добропільському напрямку на Донеччині наші військові відновили контроль у семи населених пунктах, а ще дев’ять зачистили від російських диверсійно-розвідувальних груп.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 321-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
