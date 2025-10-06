Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували 1090 російських окупантів, а також знищили щонайменше п’ять ворожих танків.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також наші військові знищили 14 російських бойових броньованих машин та 18 артсистем. Знищено й одну систему протиповітряної оборони ворога.

Втрати ворога на фронті на 6 жовтня

особового складу – близько 1 116 340 (+1090) осіб,

танків – 11 235 (+5) од,

бойових броньованих машин – 23 313 (+14) од,

артилерійських систем – 33 464 (+18) од,

РСЗВ – 1516 од,

засобів ППО – 1223 (+1) од,

літаків – 427 од,

гелікоптерів – 346 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67 226 (+363) од,

крилатих ракет – 3841 (+38) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 496 (+63) од,

спеціальної техніки – 3971 од.

19 вересня повідомлялося, що на Добропільському напрямку на Донеччині наші військові відновили контроль у семи населених пунктах, а ще дев’ять зачистили від російських диверсійно-розвідувальних груп.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 321-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

