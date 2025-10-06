Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія робитиме все, щоб унеможливити видобуток газу в Україні, тому основним завданням залишається мати кошти на імпорт.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві.

РФ прагне унеможливити видобуток газу в Україні

– Росія робитиме все, щоб ми не могли займатися видобутком нашого газу. Вони будуть робити все. Все це захистити буде складно. Поставлене завдання – паралельно мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що у влади є чітке розуміння, який обсяг коштів необхідний для цього, і вона буде готова до такого варіанту.

Зараз дивляться

Зеленський зазначив, що сьогодні складно спрогнозувати ситуацію з електроенергією, але Україна буде готова до всіх відповідних викликів, щодня працює над цим і планує захищати та боротися.

Президент також додав, що росіяни повинні знати, що “ми крок за кроком будемо збільшувати виробництво всього того (безпілотників, ракет, іншого озброєння, – Ред.), щоб вони також відчували те, що відчувають українці”.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.