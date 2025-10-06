Зеленський попередив про ризики для видобутку газу через атаки РФ
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія робитиме все, щоб унеможливити видобуток газу в Україні, тому основним завданням залишається мати кошти на імпорт.
Про це він сказав під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві.
РФ прагне унеможливити видобуток газу в Україні
– Росія робитиме все, щоб ми не могли займатися видобутком нашого газу. Вони будуть робити все. Все це захистити буде складно. Поставлене завдання – паралельно мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ, – сказав Зеленський.
Він зазначив, що у влади є чітке розуміння, який обсяг коштів необхідний для цього, і вона буде готова до такого варіанту.
Зеленський зазначив, що сьогодні складно спрогнозувати ситуацію з електроенергією, але Україна буде готова до всіх відповідних викликів, щодня працює над цим і планує захищати та боротися.
Президент також додав, що росіяни повинні знати, що “ми крок за кроком будемо збільшувати виробництво всього того (безпілотників, ракет, іншого озброєння, – Ред.), щоб вони також відчували те, що відчувають українці”.