​Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні мають доступ до низки програм підтримки, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності. Через них можна отримати фінансову допомогу, доступ до навчальних курсів та менторську підтримку для започаткування або відновлення власного бізнесу.

Як отримати допомогу ВПО для розвитку бізнесу та яка сума надається — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Бізнес для ВПО: що відомо про допомогу

В одному з регіонів України восени розпочала роботу програма підтримки малого бізнесу в межах проєкту S.T.A.R.T. Учасники ініціативи зможуть отримати грошові гранти розміром від 1 000 доларів США. Про це повідомили у пресцентрі благодійної організації Карітас-Спес Україна. Але це не єдина програма для ВПО.

Зараз дивляться

Міністерство економіки України повідомляє, що внутрішньо переміщені особи та українці, які повернулись додому, а також приймальні громади Сумської, Чернігівської та Київської областей можуть отримати допомогу на перезапуск та підтримку бізнесу.

Підтримка спрямована на відновлення та посилення соціальної стійкості громад Чернігівської, Сумської та Київської областей.

В рамках проєкту надається:

150 грантів — до €7 тис. для мікропідприємств;

90 грантів — до €20 тис. для малих підприємств;

45 грантів — до €15 тис. для мікропідприємств на стартапи.

Серед найпоширеніших напрямів діяльності, які обирають ВПО, є:

надання послуг та освіта;

переробна промисловість;

гуртова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів;

тимчасове розміщення й організація харчування.

Допомога ВПО для розвитку бізнесу: яка сума надається

Завдяки грантовій державній програмі Власна справа можна отримати мікрогрант до 250 тис. грн. Відзначимо, що цього року сума гранту може бути збільшена до 500 тис. грн для людей, що проживають у прифронтових областях. Відповідний документ перебуває на розгляді уряду.

Надані кошти можна витратити на придбання (лізинг) обладнання, закупівлю матеріалів, сировини, а також на оренду приміщення.

Обов’язковою умовою було відкриття ФОП та створення 1-2 робочих місць (залежно від суми гранту). Проте у 2025 році були внесені зміни, й тепер людям, які отримали гранд, дозволена самозайнятість. У такому випадку можна отримати до 70 тис. грн без умови працевлаштування співробітників.

Зокрема, за програмою можна отримати:

до 150 тис. грн (необхідно створити 1 робоче місце);

до 250 тис. грн (необхідно створити 2 робочих місця);

до 75 тис. грн (необхідно відкрити ФОП);

до 150 тис. грн для молоді до 25 років з подальшим відкриттям ФОП.

Окрім того, 4 економічні кластери отримають гранти до €80 тис. для підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, стимулювання експорту та сприяння економічному розвитку області.

Також підтримку можуть отримати українці, які повернулись додому, молодь, жінки та інші члени громад вказаних областей у навчанні задля підвищення професійного рівня та збільшення шансів на працевлаштування. Таким особам надаються ваучери на суму до €1 тис. на освітні й професійні курси підвищення кваліфікації.

Допомога ВПО для розвитку бізнесу: як отримати грант

Надання грантових коштів реалізується через банки. Вони перевіряють історію заявника. У разі виявлення фактів, які унеможливлюють отримання грантів (непогашені заборгованості за кредитами, справи, які на момент подання заяви розглядаються в судовому порядку), тоді людині може бути відмовлено. Повторно податися на грант можливо буде після усунення недоліків.

Для того, щоб подати заявку на грант, необхідно:

Підготувати бізнес-план, в якому чітко описати ідею, унікальність, потенціал вашого проєкту, цілі та фінансові потреби.

Підкреслити, як ваш бізнес сприятиме розвитку громади або допоможе іншим ВПО.

Зареєструватися у відповідній програмі, заповнити анкету та надати необхідні документи.

Подати заявку щодо отримання гранту на створення або розвиток власного бізнесу можна на порталі Дія.

Як отримати допомогу ВПО для розвитку бізнесу та що для цього необхідно — дивіться у відео:

Підтримка ВПО у розвитку бізнесу є важливим кроком до економічної стабільності та інтеграції. Скористайтеся наявними можливостями, щоб реалізувати свої підприємницькі ідеї та сприяти відновленню країни.

Джерело: Міністерство економіки України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.