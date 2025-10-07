Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати та доповісти про конкретні кроки для підвищення зарплат вчителів.

Про це глава держави повідомив після наради з прем’єркою Юлією Свириденко.

Зеленський про підвищення зарплат вчителям

– Доручив також підготувати й доповісти про конкретні шляхи підвищення зарплати вчителів, щоб уже ухвалені рішення про підвищення зарплати запрацювали наступного року. Важливо, щоб були й відчутні результати в підтримці внутрішньо переміщених осіб, – зазначив Зеленський.

Він додав, що очікує на детальну доповідь урядовців з цих двох питань наприкінці цього тижня.

Яка зарплата вчителів в Україні

За останніми даними Державної служби статистики, середня заробітна плата педагогів в Україні наразі становить 14 307 грн, що приблизно на 39% менше за середній показник по країні, який сягає 23 460 грн.

З 1 січня 2025 року вчителі отримують щомісячну доплату в розмірі 1,3 тис. грн до оподаткування за роботу в несприятливих умовах, так звану “вчительську тисячу”.

З 1 вересня ця доплата зросте до 2,6 тис. грн до оподаткування. Для педагогів, чиє навчальне навантаження перевищує ставку, сума доплати нараховується пропорційно.

Нещодавно Юлія Свириденко заявила, що вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть збільшену щомісячну доплату в розмірі 4 тис. грн після сплати податків.

