Кабінет міністрів має більш ґрунтовно працювати з людьми, що втратили через війну житло та були змушені переїхати. Необхідні реальні механізми підтримки ВПО.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

Зеленський про підтримку ВПО

За словами Володимира Зеленського, сьогодні він мав розмову, зокрема щодо допомоги ВПО, із главою уряду Юлією Свириденко.

– Я очікую на більш детальну, більш ґрунтовну роботу наших урядовців із нашими людьми, які втратили дім через війну, які змушені були переїхати. Потрібні більш відчутні механізми урядової підтримки ВПО. Щодо таких питань буде доповідь найближчим часом, – наголосив глава держави.

За його словами, вчора на засіданні Ставки було ухвалено рішення спрямувати додаткові фінанси та обладнання в прифронтові та прикордонні області.

– Це вже виконується. Також на цю зиму збережемо фіксовану ціну на газ для побутових споживачів – підвищень не буде, – зазначив він.

Президент розповів, що уряд готує рішення щодо підвищення зарплат учителям та інших соціальних ініціатив, які мають бути враховані в державному бюджеті. За його словами, ресурси для цього є.

Ліквідація наслідків обстрілів РФ

Глава держави поінформував, що отримав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ліквідації наслідків російських ударів по регіонах.

За його словами, усі підрозділи МВС – рятувальники ДСНС та Національна поліція – максимально допомагають людям у громадах.

– Я хочу подякувати всім, хто працює заради людей – нашим рятувальникам, енергетикам, ремонтним бригадам. Там, де це потрібно, буде більше патрулів, щоб допомогти людям і зберігати порядок, – зазначив президент.

РФ використовує тіньовий флот для диверсій

Зеленський провів розмову з керівником Служби зовнішньої розвідки Олександром Іващенком. Президент доручив активізувати роботу з партнерами, які можуть надати Україні більше допомоги зброєю та інвестиціями.

– Ми чітко бачимо, які наміри в партнерів є, які можливості, і будемо працювати так із ними, щоб не марнувався наш спільний потенціал захисту у Європі. Кожну можливість треба використовувати, щоб ми всі у Європі ставали тільки сильнішими, – зазначив він.

За словами Зеленського, очільник зовнішньої розвідки доповів про те, як росіяни використовують танкери свого тіньового флоту не лише для фінансування війни, але й для диверсій та дестабілізації у Європі.

– Нещодавні випадки запуску дронів із танкерів – це один із таких прикладів. Наявну в нас інформацію ми передаємо партнерам, і важливо, щоб були відчутні кроки партнерів у відповідь Росії, — сказав президент.

Він наголосив, що Україна переконує партнерів не економити на рішучості, адже Росія має відчувати відповідь світу на свої деструктивні дії.

– Світ пройшов через істотну еволюцію ставлення до російської держави, до її потенціалу, до її реальних можливостей. Колись боялися, що буде реакцією Росії. Багато через це було втрачено часу, втрачено можливостей деякими нашими партнерами. Україна завжди закликала до більшої рішучості. Зараз усі бачать, що саме це спрацьовує з Росією – сильний тиск, санкції та достатня далекобійність, – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що російські НПЗ, воєнні заводи та логістика вже відчувають наслідки цього тиску.

– Саме примус Росії до миру має спрацювати, спрацювати завдяки силі – українській силі та силі всіх наших партнерів, друзів, які справді допомагають, — заявив президент.

Питання міжнародної співпраці

Також Зеленський повідомив про зустріч із представниками ОБСЄ, під час якої йшлося про важливість подальшого політичного тиску на Росію.

Крім того, глава держави провів зустріч з міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії.

– Данія допомагає нам дуже відчутно. Хочу подякувати за це! Маємо повністю реалізувати всі домовленості, які у нас є з Данією, які є між нашими країнами. І це буде. Це робота на нашу спільну силу, силу всіх у Європі, всіх нормальних у світі, всіх, хто цінує життя і хто не хоче, щоб російський вірус війни захопив когось ще, — підсумував президент.

