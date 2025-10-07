У ніч на 7 жовтня, починаючи з 18:00 6 жовтня, російські війська атакували Україну безпілотниками та ракетами.

Нічна атака на Україну: що відомо

Як повідомили у Повітряних силах, противник застосував дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області Росії та 152 ударні безпілотники типів Shahed, Гербера та інших моделей, які запускали з напрямків Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (тимчасово окупований Крим). Близько 80 з них становили шахеди.

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

– За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та інших моделей на півночі та сході країни, – повідомили у ЗСУ.

Зафіксовано влучання двох ракет та 52 ударних дронів у десяти локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів у двох місцях.

Наразі атака триває – у повітряному просторі ще залишаються кілька ворожих безпілотників.

Українців закликають дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях під час тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

