Дрони ЗСУ у вересні уразили понад 66 тис. цілей ворога та знищили понад 18 тис. окупантів. 

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на своєму каналі в Telegram. 

Як БпЛА нищили противника у вересні

За його словами, безпілотні системи продовжують залишатися вагомим аргументом для стримування ворогів на полі бою в умовах переважання кількості особового складу у агресора. 

– Не маємо іншого вибору, аніж воювати якістю та вмінням, – наголосив головнокомандувач. 

Він зауважив, що Україна має результати у цій сфері у вересні: 

  • уражено 66,5 тис. цілей противника (на 10,8% більше ніж у серпні);
  • із них 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе;
  • уражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії (+23% відносно попереднього місяця).

Сирський додав, що кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі.

– Перевага в застосуванні FPV – і надалі на нашу користь, хоча противник робить усе, щоб наблизитись до паритету, – резюмував Олександр Сирський. 

Також, за його словами, у Збройних Силах України триває масштабування підрозділів Сил безпілотних систем, розгортається рекрутингова кампанія до підрозділів СБС.

Сирський зауважив, що безпілотні системи отримували й отримуватимуть першочергове сприяння.

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що українські дрони уразили два ворожі радіолокаційні комплекси П-14Ф Лена та Сопка-2.

