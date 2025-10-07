Сирський про дрони ЗСУ: Уразили понад 18 тис. окупантів і 66 тис. цілей за вересень
Дрони ЗСУ у вересні уразили понад 66 тис. цілей ворога та знищили понад 18 тис. окупантів.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на своєму каналі в Telegram.
Як БпЛА нищили противника у вересні
За його словами, безпілотні системи продовжують залишатися вагомим аргументом для стримування ворогів на полі бою в умовах переважання кількості особового складу у агресора.
– Не маємо іншого вибору, аніж воювати якістю та вмінням, – наголосив головнокомандувач.
Він зауважив, що Україна має результати у цій сфері у вересні:
- уражено 66,5 тис. цілей противника (на 10,8% більше ніж у серпні);
- із них 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе;
- уражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії (+23% відносно попереднього місяця).
Сирський додав, що кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі.
– Перевага в застосуванні FPV – і надалі на нашу користь, хоча противник робить усе, щоб наблизитись до паритету, – резюмував Олександр Сирський.
Також, за його словами, у Збройних Силах України триває масштабування підрозділів Сил безпілотних систем, розгортається рекрутингова кампанія до підрозділів СБС.
Сирський зауважив, що безпілотні системи отримували й отримуватимуть першочергове сприяння.
Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що українські дрони уразили два ворожі радіолокаційні комплекси П-14Ф Лена та Сопка-2.