Жовтень показує своє істинне обличчя, тож зараз в Україні спостерігається класична осіння погода з прохолодною температурою та дощами.

Злива вже наробила лиха на півдні країни. В Одесі через тривалі дощі та потужні затоплення багато українців зазнали збитків — підтоплено вулиці, двори та житлові будинки. Місцева влада та рятувальники працюють без упину, ліквідуючи наслідки негоди.

Наразі багатьох цікавить, коли припиняться дощі в Україні. Про це читайте в нашому матеріалі.

Коли в Україні закінчаться дощі

За словами синоптикині Українського гідрометцентру Наталі Птухи, цей тиждень продовжить дощову естафету, і жовтень демонструватиме свій справжній осінній характер. У цьому йому сприятиме активний циклон з південного заходу, тому дощі триватимуть у більшості областей, проте температура істотних змін не зазнає.

Наталя Птуха зазначає, що саме циклон з південного заходу забезпечить погоду з великою кількістю хмар і опадів. Тож 9 жовтня у більшості областей, окрім західних, очікуються дощі, спричинені дією цього циклону.

У північно-західних регіонах можливе утворення туманів, тож водіям слід бути обережними. Вітер переважатиме східного та північно-східного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Щодо температури, то у більшості регіонів вночі вона становитиме +8…+13°С, трохи прохолодніше на заході та півночі +3…+9°С. Денні максимуми очікуються на рівні +11…+16°С, значно тепліше на південному сході України +16…+21°С.

Коли закінчаться дощі, залежатиме від дії циклону. Опади зберігатимуться, поки над територією України проходитиме цей циклон.

Коли припиняться дощі на заході України

На заході, починаючи з 8 жовтня, опади поступово стихатимуть, через переміщення циклону на схід. 9 жовтня дощі у західних областях припиняться.

Синоптики попереджають, що 8–10 жовтня через опади у басейні Південного Бугу (Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Одеська та Миколаївська області) рівні води можуть підвищитися на 0,2–0,3 м над поточними показниками, при цьому негативних наслідків не очікується.

