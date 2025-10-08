Осінь набирає обертів, і з кожним днем у Вінниці стає все прохолодніше. Саме тому місто активно готується до нового опалювального сезону. Комунальні служби проводять ремонт і перевірку котелень, теплопунктів та мереж, щоб вчасно подати тепло у домівки вінничан.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Вінниці 2025 та що відомо про підготовку до нього, читайте в нашому матеріалі.

Як готуються до опалювального сезону 2025-2026 у Вінниці

У Вінниці триває завершальний етап підготовки котелень до старту нового опалювального сезону. Про це в ефірі Українського радіо Вінниця повідомив генеральний директор КП Вінницяоблтеплоенерго Андрій Ковальов.

За його словами, під час підготовчих робіт особливу увагу приділяли заходам з енергоефективності та енергозбереження. Зокрема, йдеться про встановлення когенераційних установок, генераторів та збільшення кількості котелень, які працюють на альтернативному паливі – щепі, трісці та деревині.

Ковальов підкреслив, що головні ризики нового сезону пов’язані з умовами воєнного часу. Підприємство опрацьовує різні варіанти розвитку подій, включно з можливими відключеннями електроенергії чи постачання газу.

Він зауважив, що основне завдання зробити все, щоб забезпечити безперебійну роботу навіть у надзвичайних ситуаціях.

На сьогодні близько 95% котелень підприємства, зокрема 11 нових, які цьогоріч були передані на баланс, вже обладнані генераторами безперебійного живлення.

Окремо Ковальов повідомив, що цього року вдалося залучити близько 50 мільйонів гривень технічної допомоги. За ці кошти придбали блочно-модульні котельні, насосне обладнання, когенераційні установки та аварійну техніку.

Водночас залишається проблема з кадровим забезпеченням. Адже підприємству бракує приблизно 80 працівників, зокрема операторів котелень, слюсарів, трактористів, водіїв у таких містах, як Козятин, Хмільник, Немирів, Томашпіль.

– Якщо є бажання працювати – звертайтесь, ми готові оформити і навіть забронювати працівників, – додав керівник підприємства.

Коли початок опалювального сезону у Вінниці: дата

Дату початку опалювального сезону у Вінниці 2025-2026 повідомлять після ухвалення відповідного рішення виконкомом міської ради.

Окрему увагу у Вінниці приділяють безпеці. КП Вінницяміськтеплоенерго підготувало резервні варіанти на випадок обстрілів чи перебоїв з електро- та газопостачанням.

У місті діють твердопаливні котельні, підприємство забезпечене генераторами й когенераційними установками. Це дозволить підтримувати подачу тепла навіть за умови відключень.

