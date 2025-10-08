Міська влада Івано-Франківська визначила орієнтовні терміни старту опалювального сезону та готується забезпечити стабільне тепло в домівках, медзакладах і соціальних установах. Попри погодні коливання та енергетичні виклики, у місті тривають роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. 

Коли включать опалення в Івано-Франківську у 2025 році, читайте в нашому матеріалі. 

Івано-Франківськ: коли увімкнуть опалення в лікарнях 

Опалювальний сезон в Івано-Франківську 2025-2026 планують розпочати не раніше 1 листопада 2025 року. Мова йде про житлові будинки. Водночас тепло в медичних закладах міста подадуть раніше, а котельні на біопаливі запрацюють за прискореним графіком.

Міський голова Руслан Марцінків під час онлайн-трансляції у Facebook зазначив, що точну дату початку опалювального сезону в Івано-Франківську визначили відповідно до рекомендацій уряду. Він додав, що офіційний старт опалення призначений на 1 листопада, і він не розпочнеться раніше, якщо середньодобова температура залишатиметься недостатньо низькою. 

За словами Марцінківа, з наступного тижня тепло почнуть подавати в лікувальні заклади та там, де працюють котельні на біопаливі. Він підкреслив, що ситуація залишається непередбачуваною, зокрема через питання з газопостачанням. 

Коли увімкнуть опалення в Івано-Франківську та як готується місто до зими 

Мер також звернув увагу на складну енергетичну ситуацію в Україні, спричинену обстрілами з боку Росії. Він попередив, що зима може бути важкою, і закликав мешканців готуватися: облаштовувати джерела резервного тепла, накопичувати пальне та користуватися пунктами обігріву.  

За його словами, міська влада вже вживає заходів. Наразі триває підготовка генераторів, запасів пального та інших ресурсів. 

