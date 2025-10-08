Верховна Рада України ухвалила постанову №14301, якою підтвердила неможливість проведення місцевих виборів під час воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За документ проголосували 308 народних депутатів.

Парламент проголосував за постанову №14301

Постанова передбачає безперервність роботи місцевих рад і голів, які були обрані на законних виборах, вони залишатимуться на посадах до проведення нових виборів після завершення війни.

– Визнано неможливість проведення місцевих виборів під час воєнного стану через відсутність гарантій дотримання демократичних стандартів та безпеки учасників виборчого процесу, – йдеться у тексті документа.

У постанові також зазначено, що відповідальність за неможливість виборів покладено на державу-агресора Російську Федерацію.

Парламент наголосив на важливості принципу безперервності влади, адже стабільна робота органів місцевого самоврядування є критичною для забезпечення оборони, порядку та життєдіяльності громад.

Після завершення воєнного стану рішення про проведення нових місцевих виборів ухвалюватиметься відповідно до Конституції, Виборчого кодексу та чинних законів України.

У документі також міститься заклик до міжнародної спільноти підтримати безперервність місцевої влади в Україні під час агресії РФ, що триває.

Раніше президент України заявляв, що звернеться до парламенту з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню.

