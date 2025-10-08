Місцевих виборів не буде до завершення війни: Рада проголосувала за постанову №14301
Верховна Рада України ухвалила постанову №14301, якою підтвердила неможливість проведення місцевих виборів під час воєнного стану.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За документ проголосували 308 народних депутатів.
Парламент проголосував за постанову №14301
Постанова передбачає безперервність роботи місцевих рад і голів, які були обрані на законних виборах, вони залишатимуться на посадах до проведення нових виборів після завершення війни.
– Визнано неможливість проведення місцевих виборів під час воєнного стану через відсутність гарантій дотримання демократичних стандартів та безпеки учасників виборчого процесу, – йдеться у тексті документа.
У постанові також зазначено, що відповідальність за неможливість виборів покладено на державу-агресора Російську Федерацію.
Парламент наголосив на важливості принципу безперервності влади, адже стабільна робота органів місцевого самоврядування є критичною для забезпечення оборони, порядку та життєдіяльності громад.
Після завершення воєнного стану рішення про проведення нових місцевих виборів ухвалюватиметься відповідно до Конституції, Виборчого кодексу та чинних законів України.
У документі також міститься заклик до міжнародної спільноти підтримати безперервність місцевої влади в Україні під час агресії РФ, що триває.
Раніше президент України заявляв, що звернеться до парламенту з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню.