В Україні триває війна, і значна кількість громадян активно бере участь у бойових діях. Багато з них отримують статус учасника бойових дій (УБД), що надає певні пільги та соціальні гарантії.

Скільки УБД в Україні у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Скільки в Україні УБД станом на 2025 рік

Станом на 1 вересня 2025 року кількість учасників бойових дій в Україні – понад 1,3 мільйона громадян. Більшість із них отримали цей статус після 2022 року, повідомили LIGA.net у Міністерстві у справах ветеранів України у відповіді на запит.

Загалом у Єдиний державний реєстр ветеранів війни як учасників бойових дій внесено 1 326 552 особи.

Скільки УБД в Україні було до повномасштабного вторгнення

До 2022 року цей статус мали 556 467 осіб. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році статус УБД отримала 12 871 особа.

Кількість УБД в Україні у різні роки:

у 2023 році статус УБД надали 324 018 громадянам,

у 2024 році — 267 263,

за перші дев’ять місяців 2025 року — 165 933 осіб.

У Мінветеранів пояснили, що інформація для Реєстру формується на основі даних, наданих відповідними комісіями Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Національної поліції, Національної гвардії, Служби безпеки України, розвідувальних органів, адміністрацій Держприкордонслужби, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, ДСНС, Державного бюро розслідувань та НАБУ.

У відомстві також зазначили, що не планують пропонувати зміни для розширення категорій осіб, які можуть отримати статус УБД.

