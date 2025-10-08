Поступове зниження температури супроводжується нарощенням ударів Росією по енергетичній інфраструктурі України. Сьогоднішній день не став винятком, адже через атаки деякі населені пункти залишилися без електропостачання.

Чи дійсні графіки відключення світла у Чернігові та що відомо про пошкодження, читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про відключення світла у Чернігові сьогодні

У Міненерго повідомили про ситуацію в енергосистемі станом на 8 жовтня. Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах у Чернігівській та Дніпропетровській областях. Найбільш критичною залишається ситуація на Чернігівщині. Можливі відключення світла у Чернігові 8 жовтня.

Зараз дивляться

Енергетики працюють без зупинок, відновлюючи електропостачання для споживачів. Проводиться комплекс заходів для стабільного функціонування енергосистеми. Станом на 8 жовтня на Чернігівщині діють обмеження у споживанні електроенергії. Також можливі аварійні відключення світла на Чернігівщині.

Учора Чернігів Обленерго опублікувало графік планових відключень електроенергії. Однак через сьогоднішню атаку на енергетичну інфраструктуру деякі споживачі можуть залишитися без світла поза запланованими годинами.

У Чернігів Обленерго повідомили, що Ніжинщина знову опинилася під ударом — поцілили в енергетичний об’єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Роботи з відновлення вже тривають.

У Міненерго зазначили, що енергосистема активно готується до зимового періоду, наразі виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури. Усі ці заходи спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла.

Споживачів закликають економно використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему.

Щодо ситуації на ЗАЕС, то рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13,24 м, що достатньо для нормальної роботи станції та забезпечення її потреб.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.