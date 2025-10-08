Верховна Рада в цілому проголосувала закон №13174 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомого майна, зруйнованих внаслідок бойових дій.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Що передбачає закон №13174

Так, ухвалений закон №13174 дає можливість власникам зруйнованого нерухомого майна повернути або безоплатно отримати у власність земельні ділянки, що перебували під такими об’єктами.

У пояснювальній записці зазначається, що на період воєнного стану та 5 років після його завершення діятиме безоплатне передання земельних ділянок державної, комунальної власності в користування без проведення земельних торгів колишнім власникам будівель, споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і стояли на цих земельних ділянках.

Також пропонується скасувати обов’язкове отримання містобудівної документації, якщо цільове призначення ділянки не змінюється.

Мінприроди матиме право затверджувати методику визначення шкоди, завданої земельним ресурсам унаслідок забруднення чи засмічення, а дипломатичні представництва звільнять від орендної плати за землю за умови, що це передбачено міжнародними договорами, ухваленими Верховною Радою.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я роз’яснили, як подати заяву для отримання компенсації за шкоду здоров’ю, заподіяну війною.

Фото: Іван Федоров/Запорізька ОВА

Джерело : Верховна Рада

