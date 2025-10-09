Ігор Терехов зазначив в інтерв’ю РБК-Україна, що підготовка до зими в Харкові триває, однак не про всі заходи можна говорити публічно — адже будь-яка озвучена деталь може стати орієнтиром для ворога. За його словами, головне зараз не розповісти все, а зберегти зроблене.

Міський голова наголосив, що Харків живе в умовах постійних обстрілів — ворог регулярно б’є по ТЕЦ, підстанціях та котельнях. Він нагадав, що минулої зими місту доводилося вісім разів перезапускати систему теплопостачання після влучань.

Це складний процес, адже йдеться про сотні кілометрів тепломереж і десятки котелень та насосних станцій, які мають працювати синхронно. Узимку ж додатковим ризиком є промерзання мереж, тож комунальники нерідко прокладали тимчасові труби просто по поверхні, аби не допустити замерзання міста. Попри всі труднощі, тепло щоразу поверталося в оселі харків’ян у найкоротші терміни.

Також Терехов розповів, що нині триває робота над захистом критичних об’єктів інфраструктури. Паралельно з міжнародними партнерами реалізується проєкт Енергетичний острів — нова децентралізована система енергозабезпечення, яка має зробити Харків енергонезалежним та стійким до атак.

У місті встановлюють сучасні газові генератори, когенераційні установки та блочно-модульні котельні, що дозволять швидко відновлювати подачу тепла й електроенергії навіть у разі пошкоджень.