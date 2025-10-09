Уночі проти 9 жовтня (із 19.00 08 жовтня) російська армія атакувала Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака дронів на Україну: як відпрацювала ППО

Російські загарбники запустили ударні безпілотники з Міллерово, Курська, Шаталово та Приморсько-Ахтарська, що на території Росії. Понад 70 запущених дронів були Шахедами.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях. Станом на 9 ранку атака армії РФ триває, в повітряному просторі є декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 324-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

