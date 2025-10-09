Кремль розгорнув масштабну операцію з вербування найманців у Південно-Східній Азії, Африці та Латинській Америці, маскуючи її під співпрацю з урядами та охоронними структурами.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки й оборони України.

Кремль маскує найманців під охоронні структури

Як зазначили у ЦПД, йдеться про системну і добре налагоджену мережу підбору людей і логістики за кордоном.

Головна мета цієї кампанії — не тільки поповнення кадрів для війни проти України.

Кремль прагне створити паралельні воєнізовані канали, здатні виконувати широкий спектр гібридних завдань: від збору розвідувальних даних і диверсійних операцій до політичного тиску й дестабілізації у регіонах, де традиційно домінують інтереси США та їхніх партнерів.

Таке залучення громадян держав, що мають тісні політичні або економічні зв’язки із Заходом, підриває довіру до міжнародних кооперацій і послаблює системи безпеки.

За даними ЦПД, Росія вбудовує свої вербувальні ланцюжки в кримінальні екосистеми, особливо в Латинській Америці, що полегшує фінансування й логістику цих операцій.

Це, своєю чергою, створює ризики “гарячих точок” поблизу стратегічних інтересів США і може провокувати силові відповіді.

У ЦПД також навели конкретний приклад такої експлуатації : у Кенії спортсмена змусили підписати фіктивний контракт з Міноборони РФ і відправили на фронт.

Як зазначають у відомстві, цей випадок може бути не поодинокий.

Окремо фіксується масове вербування жінок із Південної Африки на заводи, пов’язані з виробництвом безпілотників — під виглядом працевлаштування їх залучають до примусової праці у ланцюгу створення БпЛА, які застосовуються в атаках по українських містах.

У Центрі протидії дезінформації наголошують: так звані антиколоніальні наративи, якими Кремль прикриває ці дії, не витримують критики.

Насправді йдеться про неоколоніальну експлуатацію — людей використовують як дешеву робочу силу або як гарматне м’ясо, що підриває стабільність і безпеку в уразливих регіонах.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтверджував факт участі іноземних найманців у бойових діях на Вовчанському напрямку.

За його словами, українські військові на передових позиціях фіксують присутність найманців із різних країн Азії та Африки.

Зокрема, йдеться про громадян Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану, а також кількох африканських держав.

