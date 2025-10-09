Українців цікавить, чи здорожчає газ цього року, чи його вартість залишиться незмінною.

Дізнаймося, скільки коштує куб газу в Україні у 2025 році — читайте детальніше на Фактах ICTV.

Тарифи на газ для населення 2025: скільки коштує куб блакитного палива

В Україні ціни на газ для населення залишаться незмінними щонайменше до 31 березня 2026 року. Таке рішення ухвалив уряд, продовживши дію механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку природного газу.

Згідно з постановою, тариф для населення становитиме 7 420 грн за 1 000 кубометрів газу (з ПДВ), а для бюджетних установ — 16 390 грн за 1 000 кубометрів.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що продовження дії фіксованих тарифів дасть змогу зберегти стабільність під час опалювального сезону, який проходитиме в умовах воєнного стану та зростання загроз з боку Росії.

Вона зазначила, що уряд працює над тим, щоб забезпечити стабільність для українців цієї зими, попри нові виклики, спричинені російськими атаками по енергетиці. Основна мета — пройти опалювальний сезон, гарантуючи людям світло, тепло та передбачувані тарифи.

Окрім цього, під час засідання уряду було підтримано проєкт постанови щодо державного нагляду у сфері водопостачання та водовідведення. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Скільки коштує куб газу в Україні в інших газопостачальних компаній

Залежно від газопостачальної компанії, вартість кубометра газу для населення коливатиметься від 7,79 до 9,99 грн.

Проте місячні цінники можуть щомісяця змінюватися, оскільки на них впливають ринкові тенденції. Відповідно ринкова (місячна) ціна коливається від 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

Роздрібні ціни на природний газ для населення становлять:

