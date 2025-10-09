Україна і надалі захищатиме свою енергетику попри нестачу систем протиповітряної оборони. Однак на випадок сильної атаки на всю газову інфраструктуру у влади є декілька планів.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

Як Україна готується до атак на енергетику

Зеленський наголосив, що енергетику необхідно захищати, і для цього потрібно збільшувати кількість систем ППО.

– Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення, – розповів президент.

За його словами, йдеться не тільки про кількість перехоплювачів, але й про необхідність нарощування систем запуску дронів.

Він зауважив, що ці системи вже показують ефективність. Однак основне питання у збільшенні їх кількості.

– Перехоплювачі непогано збивають. Наприклад, лінія на Чернігівщині. Була доповідь на Ставці щодо одного з ударів – 36 Шахедів залітало, 22 збивалося перехоплювачами. Тобто загалом кількість збиття збільшується, кількість систем буде збільшуватися. Працюємо над цим, – пояснив очільник держави.

Він додав, що влада готова відновлювати вже пошкоджену енергосистему після атак ворога, а загрози енергетичній та газовій інфраструктурі є зрозумілими.

– У нас є план А і є план Б. У плані Б, якщо буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план Б. План А – коли ми більше використовуємо свій видобуток, – резюмував президент Зеленський.

Нагадаємо, з початком осені РФ почала серію ударів по нашій енергетичній інфраструктурі.

Їхньою основною ціллю є ТЕЦ, ТЕС, а також інші енергооб’єкти.

Ворог націлився на Сумську та Чернігівську області. Це призвело до масштабних відключень та запровадження графіків відключення світла.

На Чернігівщині ситуація найтяжча. Нещодавно росіяни знову били по Ніжину та Прилуках, пошкоджено інфраструктуру.

Крім того, війська агресора атакували теплоелектростанцію, поранення отримали двоє енергетиків.

Уночі проти 9 жовтня (із 19.00 08 жовтня) російська армія атакувала Україну 112 ударними БпЛА.

