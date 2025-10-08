Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
В Україні під час зими працюватимуть штаби для запобігання блекаутів – Свириденко
Кабмін схвалили План проходження зими, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
План проходження зими схвалив Кабмін
Уряд затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб.
За словами Свириденко, план проходження зими передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. Вона наголосила, що в областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів.
– Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів, – додала вона.
Нагадаємо, що Свириденко також повідомляла, що Уряд ухвалив рішення щодо збереження цін на природний газ для населення та бюджетних установ до 31 березня 2026 року.
