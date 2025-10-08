Кабмін схвалили План проходження зими, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

План проходження зими схвалив Кабмін

Уряд затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб.

За словами Свириденко, план проходження зими передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. Вона наголосила, що в областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів.

– Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів, – додала вона.

Нагадаємо, що Свириденко також повідомляла, що Уряд ухвалив рішення щодо збереження цін на природний газ для населення та бюджетних установ до 31 березня 2026 року.

