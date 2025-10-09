Втрати ворога на 9 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 010 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 324-ту добу повномасштабної війни становлять 1 1179 390 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 9 жовтня 2025

особового складу – близько 1 1179 390 (+1 020) осіб;

танків – 11 241 (+1);

бойових броньованих машин – 23 325 (+1);

артилерійських систем – 33 534 (+15);

РСЗВ – 1 517;

засобів ППО – 1 225;

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 293(+428);

крилатих ракет – 3 841;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 705 (+55);

спеціальної техніки – 3 973.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 324-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

