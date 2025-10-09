Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 9 жовтня: знищено ще 1 020 окупантів, один танк і бронеавтомобіль
Втрати ворога на 9 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 010 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 324-ту добу повномасштабної війни становлять 1 1179 390 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 9 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 1179 390 (+1 020) осіб;
- танків – 11 241 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 325 (+1);
- артилерійських систем – 33 534 (+15);
- РСЗВ – 1 517;
- засобів ППО – 1 225;
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 293(+428);
- крилатих ракет – 3 841;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 705 (+55);
- спеціальної техніки – 3 973.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 324-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
