Нова мобілізація у Росії може свідчити про падіння рейтингу російського диктатора Володимира Путіна і стати приводом для ескалації, у тому числі – ризику переходу до ширшого конфлікту.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

Зеленський про війну Путіна з Європою

За словами Зеленського, російський диктатор почав втрачати підтримку серед населення, тому не поспішає оголошувати нову хвилю мобілізації.

Зараз дивляться

Президент пояснив, що Кремль спершу не хотів витрачати великі кошти на контракти, однак тепер змушений це робити, щоб утримати особистий рейтинг Путіна.

Глава держави наголосив, що у випадку мобілізації Путін може прагнути “швидких перемог” за межами Росії й перенести дії туди, де можна отримати результат швидше.

— Якщо відбудеться мобілізація — це виклик для Європи. Він може розпочати велику війну. Чому я так думаю? Бо йому треба “продавати” успіх. У війні проти України все, що міг, він уже “продав”. Тепер він торгує брехнею про уявні досягнення. А де він може мати швидкі результати? Погляньте на карту Європи, — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Путін боїться домовленостей про припинення вогню, адже повернення від миру до повномасштабної війни для РФ буде складним і з економічної, і з політичної, і з міжнародного погляду.

— Путін особисто боїться зупинки бойових дій, тому що вийти з перемир’я знову у війну йому буде важко, — наголосив Зеленський.

Зеленський наголосив, що для недопущення подальшої ескалації необхідно посилювати тиск на РФ — поєднуючи санкції, удари далекобійною зброєю, оборону на фронті та дипломатичні зусилля.

— Потрібно нарощувати тиск. Коли Росія почне втрачати більше від війни, ніж від будь-якого іншого сценарію — це спрацює. Наші удари, санкції, стійкість на полі бою та підтримка мирних ініціатив — усе це діє разом, — зазначив президент.

Нагадаємо, що 29 вересня Путін підписав указ про осінній призов у війська РФ на 2025 рік.

Кампанія триватиме з 1 жовтня до 31 грудня, і передбачає мобілізацію близько 135 тисяч чоловіків віком від 18 до 30 років.

За даними ГУР, у 2025 році Кремль планує залучити щонайменше 126 тисяч представників “спецконтингенту” — засуджених і боржників.

Загалом цього року Росія має намір мобілізувати близько 280 тисяч осіб.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.