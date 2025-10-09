Президент Володимир Зеленський заявив, що нині одні з найнапруженіших бойових дій точаться на Новопавлівському напрямку. Він назвав це наступним серйозним викликом після Добропілля та Покровська.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами.

Зеленський про ситуацію на фронті

За словами глави держави, після Добропілля та Покровська саме цей напрямок став наступним серйозним викликом для українських сил.

– Ми маємо чотири армії Російської Федерації, які мали під вогневим контролем або була якась присутність диверсійних груп – те, про що ми говорили, вісім сіл. Так ми бачили. Чотири села повністю очищені нашими військами. Ще за чотири боремося, – сказав президент.

Зеленський зазначив, що забезпечення війська на нормальному рівні, але є дефіцит дронів. Водночас, у співвідношенні з росіянами фактично один до одного FPV, при цьому кількість особового складу у ворога більша.

За словами президента, сьогодні ворог має перевагу – це дрони на оптоволокні, їх у них більше відчутно, і Україна нарощує у цьому свою спроможність.

Нещодавно Зеленський повідомляв, що від початку контрнаступу ЗСУ 21 серпня на Добропільському напрямку російські війська зазнали вже понад 12 тис. втрат.

