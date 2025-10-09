Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за останній місяць росіяни завдали понад 1 500 ударів по енергетичній інфраструктурі на Півночі та в Центрі України.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у середу.

Яка ситуація в енергетиці після ударів РФ

– Щодо енергетики. Що було за останній місяць? По Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині було 1 550 ударів і 160 уражень, — зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що українська ППО діє доволі ефективно, та подякував захисникам неба за їхню роботу. Президент додав, що Україна продовжить захищати свою енергетику попри брак систем ППО.

Напередодні директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що Росія битиме по всьому, що є джерелом тепла в Україні, зокрема котельнях та теплоцентралях.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає пропорційну відповідь на спроби влаштувати взимку блекаут в Україні.

За його словами, якщо росіяни влаштують блекаут у Києві, то отримають його і в Москві.

