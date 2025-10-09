Партнери хочуть бачити Україну в Європейському Союзі, 26 країн підтримують це без вагань. Однак Угорщина виступає проти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам.

Чому Угорщина гальмує вступ України до ЄС

Український лідер що абсолютна більшість країн ЄС підтримують вступ України, проте існують окремі труднощі.

— Немає вагань, абсолютна більшість. 26 країн підтримують це. Є деякі моменти. Але я розумію загальну атмосферу. В критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці, — заявив він.

За словами Зеленського, Угорщина наразі не підтримує членство України через внутрішньополітичні мотиви.

— Причина тільки одна — вибори в Угорщині майбутні. І саме Європейський Союз — цей напрям є головним тригером для передвиборчої кампанії чинного прем’єр-міністра, — пояснив президент.

Він додав, що Віктор Орбан будує свою передвиборчу програму на критиці всього, що пропонує ЄС, підживлюючи таким чином свій електорат.

— І в нього Україна — це один із головних, а може, головний стимул, щоб саме на основі блокування України зростав рейтинг його партії, — зазначив Зеленський.

Президент окреслив два можливі варіанти вирішення ситуації.

Перший — зміна правил голосування в ЄС із принципу одностайності на принцип більшості.

— Зміна правил проговорюється в кулуарах Європейського Союзу. Коли більшість ухвалює рішення. До цього треба йти. Наприклад, нещодавно я зустрічався з прем’єр-міністром Нідерландів. Це одна з найважливіших тем, про яку ми говорили, — розповів він.

Зеленський визнав, що європейці консервативно ставляться до змін правил, але вважає цей крок правильним для майбутнього.

Другий варіант — впливати на позицію прем’єр-міністра Угорщини через дипломатичні та інші важелі партнерів.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україна разом із ЄС планує до кінця року виконати вимоги шести кластерів для членства.

— Разом з Європейським Союзом ми вважаємо, що до кінця цього року Україна буде готова з шістьма кластерами, — додав він.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна буде в Євросоюзі з підтримкою президента Угорщини чи без.

