Графіки аварійних відключень електроенергії у Полтаві: що змінилося після атак
У НЕК Укренерго повідомили, що триває ліквідація наслідків нічної ракетно-дронової атаки на енергетичні об’єкти.
Наразі вимушені аварійні відключення електроенергії застосовуються в Києві та Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.
Факти ICTV дізнавалися, чи діють графіки аварійних відключень електроенергії на Полтавщині.
Полтава: графіки аварійних відключень електроенергії
У НЕК Укренерго зазначили, що завдяки вже проведеним відновлювальним роботам енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів Харківської області, а жителі Черкащини вже повністю забезпечені електропостачанням.
10 жовтня 2025 року введено в дію аварійні графіки відключення електроенергії в Полтаві та області. Причиною їх запровадження стали наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Постачання електроенергії відновлять після усунення аварійної ситуації та отримання відповідних розпоряджень від НЕК Укренерго.
У Полтаваобленерго повідомили, що з 15 жовтня 2025 року набудуть чинності оновлення у графіку погодинних відключень світла у Полтаві, який діятиме до 31 березня 2026 року.
Графік складено відповідно до Інструкції про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії та наказу Міністерства енергетики України №439 (із змінами) від 27 листопада 2024 року.
Документ містить черги та підчерги споживачів і оновлюється двічі на рік — з урахуванням сезонних (зимових і літніх) навантажень на енергосистему. У разі потреби графік може бути додатково скоригований, тому радимо стежити за офіційними повідомленнями.