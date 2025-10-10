У НЕК Укренерго повідомили, що триває ліквідація наслідків нічної ракетно-дронової атаки на енергетичні об’єкти.

Наразі вимушені аварійні відключення електроенергії застосовуються в Києві та Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

Факти ICTV дізнавалися, чи діють графіки аварійних відключень електроенергії на Полтавщині.

Полтава: графіки аварійних відключень електроенергії

У НЕК Укренерго зазначили, що завдяки вже проведеним відновлювальним роботам енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів Харківської області, а жителі Черкащини вже повністю забезпечені електропостачанням.

10 жовтня 2025 року введено в дію аварійні графіки відключення електроенергії в Полтаві та області. Причиною їх запровадження стали наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Постачання електроенергії відновлять після усунення аварійної ситуації та отримання відповідних розпоряджень від НЕК Укренерго.

У Полтаваобленерго повідомили, що з 15 жовтня 2025 року набудуть чинності оновлення у графіку погодинних відключень світла у Полтаві, який діятиме до 31 березня 2026 року.

Графік складено відповідно до Інструкції про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії та наказу Міністерства енергетики України №439 (із змінами) від 27 листопада 2024 року.

Документ містить черги та підчерги споживачів і оновлюється двічі на рік — з урахуванням сезонних (зимових і літніх) навантажень на енергосистему. У разі потреби графік може бути додатково скоригований, тому радимо стежити за офіційними повідомленнями.

