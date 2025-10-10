Зранку 10 жовтня частина міста Суми залишилася без електропостачання через удари російських військ по енергетичній інфраструктурі.

Чи діють графіки відключення електроенергії у Сумах та як місто оговтується після атак, читайте в нашому матеріалі.

Суми: графіки аварійних відключень електроенергії

В області діють графіки аварійних та спеціальних аварійних відключень, які охоплюють 10 черг споживачів. Про це Суспільному Суми повідомила прессекретарка АТ Сумиобленерго Світлана Калиш.

Зараз дивляться

За її словами, за вказівкою НЕК Укренерго на Сумщині запровадили два типи графіків: звичайні аварійні та спеціальні аварійні відключення. Вони поширюються на 10 черг споживачів.

Вона зазначила, що графіки аварійних відключень у Сумах застосовуються у випадках, коли потрібно терміново знизити навантаження на мережу через аварійну ситуацію. Тривалість таких відключень передбачити неможливо.

Основна причина відключень електроенергії у Сумах — військова агресія Росії та пошкодження енергетичних об’єктів під час обстрілів. Вона додала, що скасування обмежень залежить виключно від рішень НЕК Укренерго.

Інформацію про чергу відключення в реальному часі можна перевірити на сайті АТ Сумиобленерго у розділі Споживачам та Відключення, ввівши адресу або номер особового рахунку. Також актуальні дані доступні в особистому кабінеті E-Svitlo та у відповідному мобільному застосунку.

У Міненерго повідомили, що в усіх постраждалих регіонах тривають відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на об’єкти енергетики.

Наразі аварійні відключення електроенергії вимушено застосовуються у Києві та Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях. У Черкаській області всі абоненти вже зі світлом.

Завдяки вже проведеним відновлювальним роботам енергетикам вдалося частково зменшити обсяги обмежень для споживачів у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.