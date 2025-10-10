Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 10 жовтня 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 199 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб.
Крім цього, залучили для ураження 1848 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 10 жовтня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 325-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
